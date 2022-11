Lékaři už nemají ani pauzu na oběd? Ministerstvo prověří poměry v nemocnicích

Když sestoupíte po schodech vedoucích od zadního vchodu Pohřebního ústavu Jamese Hunta ve městě Asbury Park v americkém státě New Jersey, ocitnete se v místnosti osvícené zářivkami, s bílými stěnami a linoleovou podlahou. V tomto prostoru, kde se stírají hranice mezi nebem a zemí, se vám podle listu The New York Times naskytne alespoň částečná odpověď na jednu z nejstarších a nejpalčivějších otázek lidstva: Co se s námi stane po smrti?