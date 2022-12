Léky jsou nedostupné nebo drahé. Stát zasáhnout nemůže

"Stát nemá moc možností, jak volně prodejné léky, které jsou za stejnou cenu prodávané po celé Evropě, regulovat," uvedl ministr. Problémem jsou podle něho takzvané reexporty, kdy někdo nakoupí levnější lék v Česku a prodá ho v zahraničí. V současné době se ale naopak stává, že lidé například pro nedostatkový dětský sirup nebo čípky proti horečce jezdí do příhraničních měst v zahraničí.

Minulý týden ministerstvo uvedlo, že výrobce přislíbil dodávku 300.000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Už tento týden by měl podle výrobce být dostupný také rozpustný prášek Nurofen pro děti od tří měsíců a od šesti let a čípky.

Novela zákona o léčivech, podle níž by měla dát distributorům povinnost u vybraných léků na předpis držet dvouměsíční zásobu, je podle Válka v připomínkovém řízení. Do sněmovny by podle něj mohla přijít za několik měsíců a platit nejdříve od roku 2024.

Léky jsou nejen jedostupné, ale i drahé

Léky podle České lékárnické komory (ČLnK) zdražily o pět až sedm procent, většinou o koruny či desetikoruny. Obavy ze zásadního navýšení doplatků na léky na recept nejsou na místě, uvedla komora v tiskové zprávě. Po dosažení limitu, který je u seniorů nad 70 let stanovený na 500 korun, zaplacenou částku doplatků zdravotní pojišťovny vrací. Pojišťovny upozorňují, že část lidí nemá správně uvedenou adresu či bankovní účet, peníze se jim proto nedaří vyplatit.

"Celoplošné zdražení se projevilo i v cenách některých léků. Rozhodně to však není důvod k panice, neboť ceny léků vzrostly řádově o pět až sedm procent. Hovoříme tedy o korunových až desetikorunových částkách," uvedl prezident ČLnK Aleš Krebs.

Podle zákona lidem, kteří platí na doplatcích za léky ročně vysoké částky, zdravotní pojišťovny peníze vrací. U seniorů nad 70 let a zdravotně postižených je limit stanovený na 500 korun, u dětí a seniorů ve věku 65 až 70 let na 1000 korun a u ostatních 5000 korun. Pojišťovna každého čtvrt roku vynaložené náklady na stanovené doplatky vyhodnotí a přeplatek posílá složenkou či na účet. Nemusí jít o přesnou částku, kterou lidé zaplatili v lékárně, pojišťovna má stanovený minimální doplatek pro daný lék.

Lidé tak podle Krebse nemusí mít obavy, že by neměli peníze na své léky na chronické nemoci. Komora doporučuje pořizovat volně prodejné léky a doplňky stravy po poradě s lékárníkem, dbát na správné dávkování a zbytečně nekupovat menší balení nebo léky do zásoby.

Kvůli výpadkům se podle lékárníků lidé v poslední době zásobují i léky, které akutně nepotřebují. "Je zbytečné a kontraproduktivní pořizovat léky v nadbytečném množství," uvedl viceprezident komory Martin Kopecký. Zcela nevhodné je podle něj takto nakupovat sirupy, které mají krátkou trvanlivost. "To vede jen k tomu, že ti, kdo je akutně potřebují, je nemusí dostat jen proto, že byly vykoupeny lidmi, kteří je ve výsledku ani nepoužijí a léky jim v domácí lékárničce nakonec zbytečně projdou a stanou se nepoužitelnými," dodal.