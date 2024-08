Likvidace nebezpečné pumy v Litvínově se zřejmě neobejde beze škod

Odpálení pumy v Litvínově se zřejmě neobejde beze škod. „I přesto, že se snažíme utlumit veškeré účinky výbuchu této velké letecké pumy a podstupujeme velká rizika tím, že se pyrotechnici budou pohybovat v její těsné blízkosti, nevyhneme se zřejmě materiálním škodám. Například již ve vzdálenosti 20 metrů od pumy se nacházejí nadzemní produktovody,“ přiblížila policejní mluvčí Irena Pilařová podle Českých novin.

S pumou se nesmí pohnout do úterní 13. hodiny. „Z důvodu bezpečnosti je nutné, aby u pumy pracoval co nejmenší počet pyrotechniků, a to dva až tři. Kvůli vysokému ohrožení budou také sami obsluhovat hasičskou techniku,“ dodala.

Jestliže nenastane samovolný výbuch, pyrotechnici přistoupí k likvidaci ve čtvrtek nebo pátek. Pyrotechnici pumu obloží písečnými vaky až do výše pěti metrů, taková stěna bude široká mezi pěti až šesti metry. Jak vysvětlila mluvčí, je nutné zajistit, aby tlaková vlna neprošla objektem na druhou stranu.

Pokud se ale utlumí tlakový účinek utěsněnou barikádou, může podle Pilařové hrozit tzv. zemětřesný účinek. „Z uvedeného důvodu ochrannou schránku hermeticky neutěsníme a tlakovou vlnu částečně budeme směřovat mimo areál do bezpečného prostoru,“ vysvětlila.

Nepříjemnou situaci už od minulého týdne zažívají policisté v Litvínově na severu Čech. „Při výkopových pracích narazili na anglickou leteckou pumu ráže 500 liber. Nebezpečnost a ojedinělost tohoto nálezu spočívají v iniciačním mechanismu,“ nastínila mluvčí Pilařová.

Mechanismus pumy je naprosto unikátní. „Pyrotechnici totiž pracovali pouze s nálezy, které v sobě měly mechanický iniciační systém. V tomto případě puma obsahuje dlouhodobý chemický časový zapalovač, který je velice nebezpečný nejen v své nepředvídatelnosti. Nastaven může být až na 144 hodin, tedy 6 dní,“ vysvětlila mluvčí.

Muselo proto dojít k evakuaci bezmála 600 osob v prostoru okolo 1,5 kilometru po dobu šesti dnů – tedy až do úterý. „Důvodem je nepředvídatelnost možné iniciace letecké pumy, a to nejen kvůli samotnému nálezu, ale také kvůli povrchovému poškození, ke kterému došlo při výkopových pracích. Vliv času měl také na znehodnocení nálezu svůj podíl. Pyrotechnikům i tato skutečnost často značně ztěžuje práci,“ dodala Pilařová.