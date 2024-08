Majitel příjezdové cesty schválně zablokoval sanitku. Seniorce mezitím selhávalo srdce

Krajští záchranáři informovali o situaci, kdy byla do obce Hvozdná na Zlínsku vyslaná posádka k záchraně seniorky se selhávajícím srdcem. „Naše posádka nedávno vyjížděla na Hvozdnou k záchraně seniorky v závažném zdravotním stavu. Ženě selhávalo srdce. V okamžiku, kdy záchranáři doslova bojovali o její život uvnitř domku, došlo k zablokování sanitky majitelem příjezdové cesty,“ uvedli krajští záchranáři na facebooku.

Řidič sanitky se kvůli němu nemohl dostat s nosítky k pacientce. „Muž trval na tom, že jde o jeho pozemek a záchranáři tam nemají co stát. Touto hádkou a zablokováním sanitky ovšem způsobil to, že posádka ztratila zhruba pět minut, kdy už mohla být s pacientkou na cestě do nemocnice,“ dodala ZZS.

„Mrzí nás, že k takovým situacím vůbec dochází. Vždyť nikdo z nás nikdy neví, kdy bude potřebovat pomoc od jakékoliv složky IZS. Věříme ale, že většina lidí je stále k sobě ohleduplná a při záchraně lidského života chápe mimořádnost situace,“ poznamenali záchranáři.

Mluvčí krajské záchranky Gabriela Netopilová Sluštíková pro EuroZprávy.cz potvrdila, že seniorka minimálně cestu do nemocnice přežila. Po předání pacientky lékařům už žádné informace o jejím stavu záchranáři nemají a nemohou je ani poskytnout.

Zákon na podobné situace pamatuje. Pracovníci záchranné služby mají oprávnění vstupovat na místa událostí, kde je nutné poskytnout zdravotní péči, a to i v případech, kdy by běžně bylo vstupování omezené – tedy i na soukromý pozemek. Při vstupu na taková místa musí dbát na minimální zásah do soukromí a zajistit bezpečnost pro sebe i další osoby.

Zákon o zdravotnické záchranné službě konkrétněji uvádí: „Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí přednemocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče poskytnuta.“