Markéta Pekarová Adamová představila nový prezidentský slib. Pavel ho složí zítra

Za loňským útokem na plynovody Nord Stream může stát proukrajinská skupina. Napsal to dnes list The New York Times s odvoláním na nejmenované americké představitele, kteří se odkazovali na nové zpravodajské informace. Zdroje zároveň uvedly, že nejsou žádné důkazy, že by do operace byl zapojen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo že by skupina jednala na pokyn ukrajinských vládních či vojenských činitelů. Ukrajina dnes znovu odmítla jakoukoliv spojitost s útokem, zatímco USA odkázaly na evropská vyšetřování. Ruský diplomat vyzval k nezávislému vyšetřování pod záštitou OSN.