Milion chvilek upozorňoval Zemanovi pod okny na důležitost prezidentské volby

Druhé nádvoří Hradu bylo před začátkem demonstrace zaplněno podle zpravodajky ČTK zhruba z poloviny. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka se shromáždění účastní "vyšší stovky účastníků", dohlíží na ně zhruba padesát policistů. U bezpečnostních kontrol při vstupu do areálu se před 14:00 tvořily fronty, u vstupu z ulice U Prašného mostu čekala na kontrolu asi stovka lidí a další přicházeli.

Účastníci chtějí podle organizátorů dát najevo, že od nově zvoleného prezidenta či prezidentky očekávají demokratické hodnoty, otevřenost, lidskost či prozápadní a demokratické směřování České republiky. Někteří lidé si s sebou přinesli transparenty, například s nápisy: Sbohem, Zemane, Volím Pavla a vím proč či Fischer na Hrad.

Shromáždění zahájila vystoupení slamerů Anatola Svahilce a Lenky Hronové, režisér Václav Marhoul předčítal ze Zemanovy knihy Jak jsem se mýlil v politice. Vystoupil i písničkář Jaroslav Hutka. Marhoul i Hutka patří mezi podporovatele prezidentského kandidáta Petra Pavla. Řečníci netypicky své projevy přednášeli na štaflích.

Organizátoři ve čtvrtek zveřejnili informaci, že jim Správa Pražského hradu doporučila přesunout nedělní shromáždění jinam, protože historické sídlo českých králů a prezidentů není podle správy veřejným prostranstvím. Spolek ale argumentuje rozhodnutím Městského soudu v Praze, podle něhož jsou hradní nádvoří veřejným prostranstvím, kde se veřejnost shromažďovat může.

V reakci na vyjádření správy, že Pražský hrad je nejnavštěvovanějším turistickým cílem, současně spolek vyzval své příznivce, aby na Hrad dorazili jako turisté na výlet, tedy s fotoaparáty, turistickou mapou, svačinou a dalším vybavením.

Na twitteru dnes také Milion chvilek zveřejnil, že dnes se budou na druhém nádvoří Hradu rozebírat stánky z vánočních trhů. "Tak to vypadá, že rozebírání stánků z vánočních trhů na druhém nádvoří Pražského hradu proběhne čirou náhodou přesně ve stejný čas, na který plánujeme naši akci na Hradě. I když stánkařům končil zábor v pátek. No nic, holt budeme muset mluvit trochu víc nahlas," napsali organizátoři. Prostor se stánky je na nádvoří ohrazený, pracovníci stánky rozebírají, průběh akce to však nenarušuje.

Zemanův nástupce se ujme prezidentského úřadu začátkem března. Voliči budou příští víkend vybírat z devíti kandidátů, předpokládané druhé kolo dvou finalistů se uskuteční koncem ledna.