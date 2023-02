Ministerstvo přepracuje aplikaci Tečka. Bude z ní elektronický očkovací průkaz

"Do konce května vás budeme informovat, co nového Tečka umí. Já bych velmi stál o to, aby mohla minimálně podávat informace občanům o očkování a některé další," uvedl Válek. Fungovat by aplikace měla jako elektronický očkovací průkaz, upozorňovala by například na blížící se termín přeočkování.

"Souhlasit s tím musí Úřad pro ochranu osobních údajů, s tím to musí být vždycky vydiskutované a musí to být údaje, které pacient, pokud nechce, tak je nebude dostávat," uvedl Válek. Údaje o aplikovaných vakcínách o covidu-19 lékaři evidují elektronicky už od zahájení vakcinace v prosinci 2020, u ostatních vakcín je lékaři musí hlásit od loňského roku.

Aplikace by mohla obsahovat také další zdravotní informace nebo informace, které shromažďuje Státní zdravotní ústav nebo hygienické stanice. Válek dnes jako příklad uvedl informace o kvalitě koupacích vod.

Ministerstvo na začátku ledna vypsalo veřejnou zakázku na provoz a další rozvoj aplikace. "Výběrové řízení má za cíl udržet Tečku v provozu i v dalším období a zajistit mimo agendy 'covid' také její další rozvoj k obecnější aplikaci podporující elektronizaci zdravotnictví," sdělil v lednu na dotaz ČTK vrchní ředitel sekce informačních a komunikačních technologií ministerstva Milan Blaha.

Válek dnes řekl, že by bylo vhodné, aby do budoucna připravovala podobná výběrová řízení pro různá ministerstva Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Mobilní aplikace Tečka začala fungovat v červnu 2021, kdy sloužila pro uložení certifikátu o prodělaném covidu, potvrzení o negativním testu nebo očkování. Spolu s ní ministerstvo spustilo také aplikaci čTečka, kterou mohli ti, kteří museli tato potvrzení kontrolovat, například provozovatelé hotelů nebo restaurací, z QR kódu načíst potřebné informace.

Tečka byla stažena do více než šesti milionů mobilních telefonů, informace o tom, kolik lidí ji má stále nainstalovanou, dostupné nejsou. Obsahovala také podmínky pro cestování do některých cizích zemí.