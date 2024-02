Ministr zemědělství zadal před demonstranty ustupovat. Protest byl podle něj zneužit

Ministr uvedl, že lidé cestující do Prahy by v pondělí měli zvážit alternativní dopravní prostředky k automobilům. "Sám neorganizuji protesty, ale měli bychom zjistit, kdo je za nimi. Každý má právo na protest, to nezpochybňuji. Viděli jsme nedávno demonstrace v Belgii a Francii," uvedl.

"Pravidelně jednám se všemi zástupci nevládních organizací. Bohužel, zítřejší protest byl zneužit určitými skupinami pro své zájmy," dodal ministr zemědělství. Někteří organizátoři jsou spojeni s pořadatelem protivládních demonstrací Jindřichem Rajchlem.

Výborný také zmínil, že ho stejně jako zemědělce trápí byrokracie a že s nimi soucítí. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček podotkl, že zemědělci protestují proti vládě.

"Nejsme příznivci jakéhokoli protestu. Nicméně, pokud selže komunikace ze strany vlády, není divu, že lidé protestují. Protestují proti vládě, která má podíl na snížení zemědělské produkce a zisků," uvedl.

Farmáři mají v úmyslu předat ministru zemědělství Marku Výbornému dopis s požadavkem, aby vláda odstoupila od Green Dealu, což je unijní dohoda pro Evropu. Jejich cesta do Prahy zahrnuje šest tras, které povedou z různých směrů od Českých Budějovic a Tábora, Strakonic a Písku, Slaného, Lovosic, podél dálnice D11 ze směru Hradce Králové a od Pardubic a Havlíčkova Brodu. Jejich prvním cílem je budova ministerstva zemědělství v centru města.

Protestní akci organizuje předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Účastníky protestu budou i farmáři, kteří mají miliardové tržby prostřednictvím zemědělské skupiny Rabbit. Velké nevládní zemědělské organizace se však od tohoto protestu distancovaly.

Očekává se, že do Prahy dorazí mezi 600 až 1000 traktorů a další zemědělské techniky. Farmáři plánují předat dopis ministrovi a poté se přesunout k odstavným plochám na nábřežích Edvarda Beneše a Kapitána Jaroše. Následně se očekává demonstrace na Malostranském náměstí a tisková konference organizátorů protestu.