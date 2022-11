Muž vjel autem do domova seniorů v Tachově. Soud bude zkoumat, zda byl příčetný

Pokud by revizní posudek dospěl k závěru, že toxická psychóza vymazala mužovy rozpoznávací a ovládací schopnosti, bylo by Kijanicu možné potrestat za opilství, nikoliv za smrtelné těžké ublížení na zdraví.

Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí podle trestního zákoníku osm až 16 let vězení, za opilství tři až deset let. Původní verdikt Krajského soudu v Plzni uložil Kijanicovi za ublížení na zdraví osm let vězení, šestiletý zákaz řízení a ústavní protidrogovou léčbu. Pražský vrchní soud, který věc projednával na základě mužova odvolání, však dnes tento rozsudek zrušil.

Pětatřicetiletý Kijanica je dlouhodobým uživatelem marihuany a pervitinu. Od roku 2015 docházel na soudně nařízenou ambulantní toxikomanickou léčbu, lékařku ale obelhával a omamné látky dále užíval. Dne 31. května 2020 se začal strachovat o svou babičku. Nabyl dojmu, že v tachovském domově důchodců je v ohrožení a potřebuje zachránit. Proto sedl do auta, přejel v něm chodník a po rampě pro invalidy vjel téměř padesátikilometrovou rychlostí vchodem skrz skleněné posuvné dveře do chodby, kudy vozem pokračoval dál.

V bezprostřední blízkosti při tom minul třiadevadesátiletou ženu, která se vylekala, upadla zády na zem a vůz jí téměř přejel nohy. Kijanica následně vběhl hlouběji do budovy, rozkopl dveře jednoho z pokojů a oknem utekl pryč. Žena si při pádu na zem zlomila pánev. Do týdne zemřela v nemocnici kvůli poúrazovým komplikacím.

Obhajoba tvrdí, že Kijanica byl v době činu nepříčetný kvůli toxické psychóze, a dokládá to vlastním znaleckým posudkem. Původní znalkyně, která Kijanicu vyšetřila deset dní po činu, ale konstatovala, že psychóza mužovy ovládací a rozpoznávací schopnosti jen snížila. Tato lékařka dnes své závěry obhajovala i před odvolacím senátem, pochybnosti soudců však nerozptýlila. "Rozpory v odborných otázkách odstraněny nejenže nebyly, ale ukázaly se ještě výraznějšími, než se zdálo. Soud si nemůže tuto odbornou otázku sám posoudit," podotkl soudce Robert Pacovský.

Předseda odvolacího senátu Stanislav Králík doplnil, že vrchní soud by si sice mohl nechat revizní posudek zpracovat sám, v případě nepříznivého výsledku pro obžalovaného by tím ale Kijanicu připravil o možnost podat odvolání. Proto věc vrátil ke krajskému soudu. Muže zároveň ponechal ve vazbě kvůli přetrvávajícím obavám z toho, že se bude skrývat nebo že bude pod vlivem drog páchat další trestnou činnost.