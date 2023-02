Mynář řešil s nástupkyní inauguraci Pavla i bezpečnostní opatření

Vláda by mohla ve středu rozhodnout o obsazení nové pozice národního koordinátora pro adaptaci a integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Do této funkce se chystá jmenovat nynější zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Zmocněnkyně to řekla ČTK. Její jmenování navrhuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).