Na letišti ve Strakonicích havarovala Cessna se dvěma lidmi na palubě

S koncem sezóny Fortuna ligy 2022/23 skončilo na plzeňské lavičce i trenérské duo Michal Bílek-Pavel Horváth, přičemž o jejich konci už se vědělo předem. Proto už se několik dní spekulovalo, kdo by mohl celek, jenž skončil až na třetí příčce hlavně kvůli nepovedenému jaru a nepodařilo se mu tak obhájit ligový titul, v příští sezóně vést jako trenér. Hodně se mluvilo o trenérovi Slovácka Martinu Svědíkovi, nyní to ale vypadá, že by se mohl do Štruncových sadů vrátit bývalý kouč Západočechů a strůjce jedno z mistrovských titulů Miroslav Koubek. Asistovat by mu měl pak donedávna ještě kouč druholigového Vyškova Jan Trousil.