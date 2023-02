Na Pavla při návštěvě Karlovarského kraje čekali i odpůrci

V Chebu, kde Pavel navštívil mateřské centrum Klubíčko, na něj čekalo několik příznivců, kteří se s ním fotili nebo si od něj nechali podepsat knihu. "Vkládáme do něj velké naděje. Obzvlášť tohle město by potřebovalo vyčistit vzduch. Bývalo to město, kde byla troje kasárna. Ale já jsem optimistka, věřím tomu, že se to tady pohne a bude se nám dobře žít. A pan prezident nám v tom pomůže," uvedla Zuzana Bošková, která na Pavla čekala asi 20 minut.

Někteří lidé naopak přišli projevit nesouhlas s nastupujícím prezidentem. Na chodníku před Klubíčkem čekal na Pavla i starší muž se psem. "Hanba vám!," pokřikoval na novináře. Když ho policisté odvedli dál od vstupu do mateřského centra, z druhé strany ulice pískal na píšťalku.

V Chebu také dostalo jedno z doprovodných aut vajíčkem, Pavel v něm ale nejel. "Ale pokud se tady hází vajíčky, které stojí asi sedm korun, tak to asi v tom regionu není zas tak špatné," poznamenal později s úsměvem Pavel.

Návštěva mateřského centra se odehrála v klidné atmosféře. "Pro nás byl dárek už jen ta samotná návštěva," řekla po jednání s Pavlem předsedkyně spolku Klubíčko Martina Paboučková. "Máme ale příslib nějakého finančního daru ze zbytku prezidentské kampaně. Rádi bychom vybavili učebnu pro výuku počítačů, mediální východu a podobně. Hlavně pro rodiny, které nemají doma počítač nebo přístup na internet," uvedla Paboučková.

V Sokolově čekaly na Pavla tři desítky lidí, někteří ho vítali potleskem. Na radnici se při půlhodinové návštěvě sešel se starostou Petrem Kubisem (ANO), který mu představil problémy Sokolovska související s odklonem regionu od těžby uhlí. "Panu prezidentovi jsme říkali, že Sokolovsko těžilo až jednu miliardu tun uhlí pro celou republiku a že očekáváme, že nám to republika teď nějakým způsobem vrátí, region je tím postižený," řekl ČTK Kubis. Sokolov trápí podle něj i odliv lidí, ročně tu ubydou stovky lidí.

Na ledě HC Energie v KV Areně Pavel vpodvečer zahajoval dnešní hokejové utkání s pražskou Spartou. Při příchodu na ledovou plochu část publika tleskala, zatímco další pískala. Padly i výkřiky "Vypadni!". Před krajskou knihovou, kde měl Pavel večerní debatu s občany, zase chodila žena s transparentem "Přežili jsme Havla, přežijem i Pavla..."

Zvolený prezident na závěr dnešního programu v Karlových Varech novinářům řekl, že nesouhlasné reakce některých lidí naprosto chápe. I proto se jako první vydává do krajů, kde nevyhrál. "Chci řešit problémy i těch, kteří mě nevolili, naslouchat jim," zopakoval. Nemá jim za zlé, že mají pocit, že jeho návštěva stejně nic nezmění. O problémech nejen Karlovarského kraje se dlouhodobě ví a mluví, ale neřeší se podle něj dost rychle a účinně. "Udělám vše pro to, abych je přesvědčil, že se věci budou měnit, i když to nepůjde ze dne na den," dodal.

Na výtky, že v programu nebylo moc času na setkání s běžnými lidmi, Pavel řekl, že pokud chce znát komplexní pohled na problémy regionu, je podle něj nejlepší mluvit se starosty obcí.

Při debatě zvoleného prezidenta Pavla v Karlovarském kraji mluvili hlavně mladí

Zejména mladí lidé dnes v Karlovarském kraji diskutovali při první veřejné debatě nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Zmiňovali problémy regionu, jako je odliv mladých lidí, absence vysoké školy nebo nedokončená dálnice. Budoucího prezidenta si dnes v zasedací místnosti karlovarské krajské knihovny přišlo poslechnout asi 180 lidí. Lidé přivítali Pavla i jeho manželkou dlouhým potleskem.

Pavel uvedl, že chce návštěvou Karlovarského kraje poznat hlouběji problémy v regionech, které jsou společně označované za strukturálně postižené. Na problémy regionu dnes upozornili studenti i členové Krajského parlamentu dětí a mládeže. Region podle nich trápí odliv mladých lidí, absence veřejné vysoké školy nebo že do něj nesměřují investice s vysokou přidanou hodnotou. Předseda parlamentu Patrik Pizinger předal Pavlovi dokument, jež popisuje problémy Karlovarského kraje očima mladých.

Bývalý starosta Kraslic Otakar Mika dnes při besedě připomněl, že v Karlovarském kraji chybí komplexní onkologické péče a že se pacienti s rakovinou často k této péči nedostanou. O tématu Pavel jednal také s hejtmanem a řekl, že se tím ministerstvo zdravotnictví zabývá.

Lidé se dnes ptali i na to, zda se na Pražský hrad vrátí prezidentská standarta. Pavel uvedl, že se skupinou Ztohoven dohodl na jejím vrácení. Standartu skupina před lety z hradu odnesla a na protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi rozstříhala. Pavel řekl, že se spojil s firmou, která prapory vyrábí, zda by byla schopná ji opravit. Pokud ano, rád by ji vystavil na hradě jako exponát s vysvětlujícím textem.

Zájemci o dnešní debatu s Pavlem se museli na internetu zaregistrovat. Odkaz zveřejnil krajský úřad na svých stránkách, za pár minut bylo plno. Ostatní mohli besedu sledovat živě na facebooku.

Pavel bude pokračovat v návštěvě Karlovarského kraje ve čtvrtek. Měl by diskutovat se studenty ostrovského gymnázia a navštívit radnici v Jáchymově.