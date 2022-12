Nacher připustil podporu ANO pro menšinovou pražskou radu

Koalice Spolu se nedohodla s Piráty o koalici v Praze na vládním půdorysu a v jednáních pokračovat nebude. Namísto toho zahájí jednání o podpoře menšinové rady, osloví všechny strany v zastupitelstvu s výjimkou SPD. Podle dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) Spolu trvá na tom, že bude mít pozici primátora i většinu v jedenáctičlenné radě města, což je pro Piráty nepřijatelné.

Hnutí ANO v minulosti nabídlo Spolu dočasnou podporu menšinové rady. Cílem podle Nachera je to, aby ve vedení metropole byli politici, kteří uspěli v letošních komunálních volbách, a ti rozhodovali o často strategických záležitostech, jako jsou například energetická krize nebo prostředky na sociální služby.

Dočasná podpora menšinové rady podle Nachera vytvoří prostor k dalšímu vyjednávání o koalici. Zdůraznil, že ANO trvá na termínu konec února.

"Může to skončit i tak, že to vyústí v koalici na vládním půdorysu a my v té chvíli jsme byli těmi, kteří jsme dali jim prostor, aby dva měsíce mohli jednat. I s tímto do toho jdeme. Bereme to jako odšpuntování situace," dodal Nacher.

Letošní vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá 75 dní, a je tak nejdelší v historii Česka. Od voleb na podzim 1994 se na zvolení nového vedení města čekalo nejdéle měsíc a půl. V roce 2010 byli rada a primátor zvolení 45 dní po volbách, o čtyři roky později to trvalo jen o den déle. V letech 1994 a 1998 byli primátoři zvoleni už po necelých dvou týdnech od voleb.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, když získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 a třetí Piráti se 13 zastupiteli. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů má na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.