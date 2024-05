NATO musí ukázat odhodlání investovat do obrany, řekl Pavel ministrům

"Aliance musí ukázat jednotu, odhodlanost a připravenost investovat do kolektivní obrany. Je v našem společném zájmu prokázat vůli poskytnout veškerou potřebnou podporu Ukrajině při její obraně proti ruské agresi," řekl Pavel, podle kterého bude výsledek konfliktu na Ukrajině na dlouhá léta ovlivňovat mezinárodní vztahy a bezpečnost v Evropě.

Pavel dnes na Pražském hradě vyznamenal generálního tajemníka NATO Stoltenberga a připomněl, že jde o druhou nejdéle působící osobu v této funkci. Zdůraznil, že během jeho desetiletého působení v čele organizace musely členské státy čelit nezanedbatelným překážkám. NATO se však podle jeho slov dokázalo přizpůsobit novým výzvám.

Prezident také podotkl, že aliance plní své cíle souvisle již 75 let. "Určitě to oslavíme ve Washingtonu. Je to jednak závazek a jednak inspirace pro další generace," řekl Pavel. Dodal, že pro Česko znamená členství bezpečnost a podporu prosperity.

Praha hostí ve čtvrtek a v pátek neformální zasedání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů zahraničních věcí. Schůzka probíhá v roce, kdy NATO slaví 75. výročí a Česká republika 25 let od vstupu do aliance. České ministerstvo zahraničních věcí o tomto zasedání informovalo již v únoru.

"Letos uplyne 25 let od vstupu ČR do NATO a 22 let od pražského summitu, na kterém jsme do Aliance pozvali dalších sedm zemí střední a východní Evropy," připomněl tehdy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Setkání je podle jeho slov také připomínkou 75. výročí od založení Aliance. Zároveň zdůraznil, že schůzka bude největší alianční akcí v Česku od summitu v Praze v roce 2002.