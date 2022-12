Nehoda u Kuřimi: Lékaři se snažili dítě zachránit, do nemocnice to ale nestihli

Předseda ANO Andrej Babiš by se podle volebního modelu agentury Median poprvé ocitl až na třetím místě, a nedostal by se tak do druhého kola prezidentské volby. Získal by 24,5 procenta hlasů, na prvním místě by byl generál Petr Pavel se ziskem 28 procent a druhá bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová s 27,5 procenta. V druhém kole by Nerudová porazila Pavla. Median zveřejnil výsledky dnes.