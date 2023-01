Nejsou to krvelační štváči, ale profesionálové, peskuje Černochová Babiše za jeho zneužívání slov o vojácích

V současné době se podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) nepřipravuje amnestie ke konci mandátu prezidenta Miloše Zemana. Řekl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V polovině prosince uvedl i sám prezident, že amnestii do konce svého mandátu nevyhlásí. K vyhlášení amnestie na rozdíl od prezidentské milosti by potřeboval spolupodepsání premiérem.