NERV: Úsporný balíček je ještě mírný, k řešení problémů veřejných financí nestačí

NERV ocenil snahu vlády přistoupit po několikaměsíčních přípravách a náročném hledání shody k ozdravení veřejných rozpočtů a postupně tak sadou opatření v oblasti veřejných rozpočtů pomoci českým veřejným financím k návratu na udržitelnou trajektorii.

Upozorňuje také, že členové NERVu se klíčové závěrečné politické části vyjednávání neúčastnili ani v rolích pozorovatelů a ani jako podpora analytická, oceňují, že se řada návrhů NERVu ze sady opatření představených vládě v loňském roce do konečné verze balíčku dostala.

Podle nich balíček umožňuje snížit celkové schodky veřejných financí zřetelně pod 2 % HDP v horizontu roku 2025 a zároveň snížit strukturální schodek o zhruba 1 procentní bod oproti roku 2022. Přesto ale nestačí.

"NERV nicméně upozorňuje, že tento ozdravný balíček nepostačuje k definitivnímu a dlouhodobě ukotvenému řešení problémů veřejných financí. Bez dalších (zejména strukturálních) změn bude nutné v konsolidačním úsilí přinejmenším v této relativně mírné podobě pokračovat i po roce 2025," uvedl.

Klíčovou roli tak podle expertů nyní hraje samotná implementace balíčku, tedy jeho prosazení do právního řádu a do exekutivních rozhodnutí vlády. NERV také uvádí, že by měl balíček zůstat ve stávající podobě bez dalších změn.