Novým ministrem školství by měl být Bek, jeho místo zaujme Dvořák

Česká středoškolská unie se již deset let aktivně zapojuje do veřejné debaty ohledně vzdělávacího systému. „Reflektujeme názory středoškoláků, analyzujeme strategické dokumenty a pracujeme na odborných stanoviscích k aktuálnímu dění ve školství. Zabýváme se zejména dopady jednotlivých rozhodnutí na mladé lidi a snažíme se o to, aby jejich názory nezapadaly,“ nastínila členka představenstva ČSU Alexandra Obracajová pro EuroZprávy.cz.