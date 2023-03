Odbory chystají kvůli reformě důchodů protesty

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že svůj návrh důchodových změn zveřejní v příštích týdnech. Odbory si stěžují na to, že s nimi šéf resortu a vláda připravovanou podobu reformy neprojednávají. Jurečka před nedávnem uvedl, že od odborářů zatím nedostal konstruktivní návrhy.

"Konsensus by měl u důchodové reformy být. Ne, že si to vláda upeče za pár dní," uvedl Ďurčo.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula označil za skandální, že se odboráři dozvídají o chystaných zásadních změnách penzijního systému od novinářů. Kritizoval, že na připomínky k návrhům a novelám dostává odborová centrála málo času. "To opravdu není ten správný sociální dialog... Chceme být součástí, bude od nás zpětná vazba zcela jistě. Že nemusí být příjemná, to se prostě v debatách stává. Sociální dialog je někdy o méně příjemných věcech," uvedl Středula.

Ve schváleném rozpočtu výdaje na penze převyšují příjmy o 62,5 miliardy korun. V částce chybí ještě mimořádná červnová valorizace kvůli inflaci, která by mohla pro letošek stát až 34,4 miliardy korun. Vláda navrhuje teď jednorázově omezené přidání za 15,4 miliardy. Opozice to ve Sněmovně blokuje. Odbory jsou proti. Ministr práce chce předložit ale i návrh modelu mírnějších valorizací, který by platil od příštího roku. Důchodový věk se v Česku postupně zvyšuje už nyní. U mužů roste ročně o dva měsíce, u žen obvykle o čtyři. Ve 30. letech se hranice zastaví na 65 letech. Členové vlády mluví kvůli zbrždění rostoucích výdajů a zajištění udržitelnosti penzí i pro budoucí generace o potřebě pokračovat v postupném posouvání věkového limitu, a to zhruba o rok za desetiletí. Dlouhodobě to radí ekonomové i zahraniční instituce.

Podle vládního programového prohlášení by měl mít důchod tři části - základní, zásluhovou a naspořenou. Základní část penze se stanoví s ohledem na důstojnost ve stáří i na finanční možnosti státu. V zásluhovém díle se odrazí výše odvodů a počet dětí. Ke spoření se má zřídit státní či veřejnoprávní fond. Zachovat se má i nynější penzijní spoření. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit. Manželům by se mohla stanovit výše důchodu ze společného vyměřovacího základu. Lidé by měli mít možnost posílat svým rodičům či prarodičům procento svých důchodových odvodů. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese, přispívat na ni mají víc zaměstnavatelé. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit. Zvýšit se mají vdovské a vdovecké penze, stojí v prohlášení.