ODS zasáhla smutná zpráva. Zemřel někdejší europoslanec Oldřich Vlasák

Podle ODS přinesla Vlasákova práce na poli regionální a evropské politiky českým samosprávám významné výsledky, které mají dodnes dlouhodobý dopad na fungování místních samospráv a jejich zapojení do evropských struktur.



Vlasák během svého působení v Evropském parlamentu aktivně podporoval čerpání evropských fondů na projekty zaměřené na rozvoj měst a regionů, čímž pomohl realizovat řadu významných investic v České republice. Jeho práce měla dlouhodobý dopad na posílení role českých obcí v rámci Evropské unie a zlepšení jejich přístupu k mezinárodní spolupráci.



"Se zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém odchodu Oldřicha Vlasáka, bezesporu nejvýraznější osobnosti hradecké ODS. Období, ve kterém vedl Hradec Králové, znamenalo zásadní otočení kormidlem směrem k dynamickému rozvoji, nastartování klíčových rozvojových projektů a proměn města. Pro mě osobně je spojen s mými politickými začátky – byl to právě on, kdo mě přivedl k politické práci a ostatně i k členství v ODS. Oldově rodině bych rád vyslovil upřímnou soustrast a popřál hodně sil v těžkých chvílích. Vás všechny bych chtěl požádat, abychom Oldovi věnovali vzpomínku. Hradec Králové mu má být za co vděčný. Čest jeho památce," připomněl s úctou poslanec a předseda královéhradeckého regionu ODS Pavel Staněk.



Vlasák byl členem ODS od roku 1991. Občanští demokraté vyjádřili všem pozůstalým upřímnou soustrast a podporu v těžkých chvílích.