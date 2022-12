Okamurova SPD chce hlasovat o nedůvěře vládě, podpisy bude shánět u ANO

Pro hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by byl úspěchem jakýkoliv lepší výsledek než ten z minulých komunálních a senátních voleb. Po příjezdu do volebního štábu SPD to novinářům řekl předseda hnutí Tomio Okamura. V senátních volbách by byl pro SPD úspěch, kdyby některý z kandidátů postoupil do druhého kola, doplnil.