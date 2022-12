Omezení na trati v Maloměřicích potrvá týdny. Důvodem je výhybka

Soud v litevském hlavním městě Vilniusu ponechal v platnosti rozhodnutí migračních úřadů, které zrušily povolení k pobytu bývalé přítelkyni ruského ministra obrany Jeleně Kaminskasové a zakázaly jí na pět let vstup do země a na tři roky do dalších států schengenského prostoru. Oznámila to litevská a ruská média s odvoláním na litevskou televizi LRT.