Pavel kvůli viróze zrušil část programu na příští dny

V úterý ale již plánuje návštěvu Příbrami, kde by se setkání s ním mělo konat v uzavřeném prostředí. Po dnešní debatě České televize, kde byl s protikandidátem Andrejem Babišem (ANO), to Pavel řekl novinářům. Babiš na dotazy novinářů odpovídat nechtěl a hned po debatě odešel.

"Nebylo mi úplně nejlépe, vzal jsem si Ibalgin krátce před besedou, ale domluvili jsme se na tom, že dnes již na koncert nepůjdu a zítra (v pondělí) program pokud možno omezíme na minimum tak, abych se dal do pořádku. Přeci jen ta středa a čtvrtek budou hodně důležité, tak bych chtěl být ve formě," řekl novinářům Pavel. Na dotazy novinářů, zda nepojede do Kolína, ale do Příbrami již ano, druhé město potvrdil s tím, že se tam bude setkání konat pod střechou, a tedy riziko, že by si zhoršil virózu, je menší.

K debatě s Babišem Pavel uvedl, že ho vždy dokáže překvapit, kolik lží a překroucených faktů v jedné debatě jeho protikandidát prezentuje. "Dnes jich bylo opravdu hodně a pro mě asi tím nejzásadnějším bylo, že naprosto nepochopil smysl spojeneckých závazků v rámci NATO," řekl. To vidí jako riziko. "Jestli je někdo schopen říci, že nepřijdeme na pomoc našim spojencům, tak jak bychom mohli chtít, aby někdo přišel na pomoc nám," komentoval Babišovy výroky. Babiš původně v diskusi v ČT na dotaz moderátora uvedl, že by neposlal české vojáky do otevřeného konfliktu v případě útoku na členy NATO Polsko a Pobaltí. Ne, já chci mír,odpověděl. Později na twitteru svá slova korigoval a uvedl, že pokud by skutečně byl napaden členský stát NATO, článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně a vzájemné pomoci zemí NATO by "pochopitelně dodržel".

"V duelu jsem vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět. Je zodpovědností světových politiků, aby válce zabránili. Pokud by ale došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5. O tom není debata," uvedl na twitteru Babiš.

"Vždycky počítám s tou nejhorší variantou," odpověděl po debatě Pavel na dotaz, zda počítal po Babišově opakovaném odmítání pozvání do dnešního duelu v ČT s tím, že by jeho protikandidát nakonec přišel. "Debaty s Andrejem Babišem si asi nikdo moc neužívá. Já také ne," doplnil. Babišovu vysvětlení, že na jeho konečné rozhodnutí mělo vliv dnešní kázání pražského arcibiskupa Jana Graubnera, Pavel řekl, že tomu moc nerozumí. "Ne že by dneska procitl na základě kázání, ale spíš si s marketingovými experty vyhodnotili, že by na debatu jít měl, protože je to jedna z posledních šancí, jak ovlivnit voliče," míní Pavel.

"My jsme dneska byli na bohoslužbě, kterou praktikoval kardinál (pražský arcibiskup Jan) Graubner. Vlastně nás vyzval a říkal i Ježíš, vyzýval lidi, začněte myslet jinak. A mluvil o pravdě, lásce a spravedlnosti. Takže jsem začal myslet jinak, změnil jsem názor," odpověděl Babiš na dotaz moderátora, proč si to rozmyslel a do debaty v ČT na poslední chvíli přišel. Původně pozvání odmítl. Již dříve Babiš absolvoval a ještě plánuje absolvovat debaty s Pavlem v jiných médiích.