Pavel ve čtvrtek vyznamená generálního tajemníka NATO Stoltenberga

"Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek dne 30. května 2024 v 16:30 na Pražském hradě udělí státní vyznamenání – Řád TGM III. třídy Jensi Stoltenbergovi, generálnímu tajemníkovi NATO," uvedla prezidentská kancelář na webu. Pavel už o dvě hodiny dříve přijme šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena, který rovněž dorazí na jednání ministrů zahraničí.

Neformální zasedání Severoatlantické rady (NAC) na úrovni ministrů zahraničních věcí se uskuteční 30. - 31. května v Praze. Schůzka proběhne v roce, kdy NATO slaví 75. výročí a Česká republika 25 let od vstupu do aliance. Předsedat jí bude generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. České ministerstvo zahraničních věcí o tomto zasedání informovalo již v únoru.

"Letos uplyne 25 let od vstupu ČR do NATO a 22 let od pražského summitu, na kterém jsme do Aliance pozvali dalších sedm zemí střední a východní Evropy," připomněl tehdy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Setkání je podle jeho slov také připomínkou 75. výročí od založení Aliance. Zároveň zdůraznil, že schůzka bude největší alianční akcí v Česku od summitu v Praze v roce 2002.

Pražský hrad upozornil, že celý areál včetně zahrad a návštěvnických objektů bude ve čtvrtek státně-reprezentačních důvodů od 13:00 uzavřen pro veřejnost.