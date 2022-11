Plzeňský kraj odkládá dopadovou studii gigafactory, čeká na Volkswagen

Nemohou se tak zatím zpracovat možné dopady na dopravu, životní prostředí, bydlení, školní a sociální systém. Dopadovou studii za několik milionů korun, kterou nechá zpracovat kraj a uhradí ji MPO, zadá kraj až ve chvíli, pokud se VW rozhodne továrnu v Líních postavit, řekl hejtman.

Kraj má podle něj představu o tom, co od studie očekává, ale chybí mu přesná data od MPO a CzechInvestu, jak by měla výroba vypadat, jaké budou vodní a energetické zdroje a dopravní linie. Kraj předpokládá, že stát čeká na rozhodnutí VW, zda zvolí Líně. To by mělo padnout do konce roku. "Rozumím tomu, že MPO nebude investovat do studie, když strategická průmyslová zóna (pro gigafactory) v ČR nebude," řekl.

Vláda považuje investici VW až za 120 miliard Kč za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu, jenž tvoří desetinu HDP a čtvrtinu exportu, na elektromobilitu. Na 200 hektarech by od roku 2027 našlo práci až 4000 lidí. Obce z regionu se projektu obávají.

"Pokud VW řekne Líním 'ano', zadá kraj studii. To samé se týká nutné změny zásad územního rozvoje (velkého územního plánu kraje). Změnu předložíme pouze v případě, pokud VW a následně vláda legislativními kroky řekne, že průmyslový areál budovat budou, " uvedl hejtman.

V tomto případě by kraj zadal podle náměstka hejtmana Josefa Bernarda (STAN) ještě vyhledávací studii na vybudování náhradního letiště pro desítky leteckých škol a klubů, 70 strojů a zhruba 500 pilotů, kteří na záložním armádním letišti v Líních působí. "Bylo by to letiště modernější. Dnes se tam nesmí ani létat v noci," uvedl. Náhradní letiště by podle vedení kraje muselo vzniknout v rozumné dojezdové vzdálenosti do 30 až 50 kilometrů od Líní. Možná se to umístění pro ně zlepší, dodal Bernard.

Pokud se podle Bernarda VW rozhodne pro Líně, nebude studie zásadním materiálem. Kraj i okolní obce budou mít stále dostatek možností investici ovlivňovat různými povolovacími procesy. "Pořád je tu EIA, možná SEA. Majitel je sice zčásti stát, ale obce drží hlavní hlavní prst na spoušti. Pokud nebude dohoda s obcemi, tak projekt nebude," uvedl. V ČR jsou podle něj dostatečně robustní zákony a systémy na to, "aby se všechno dělalo lege artis". "Aby někdo nezneužíval toho, že sem jde takhle dominantní výrobce," řekl náměstek hejtmana.

Podle Bernarda všichni debatují o tom, jaká by byla škoda, kdyby se letiště Líně zbouralo. "Ale nikdy jsem neviděl napsáno to, jak hanebně se k němu armáda celou dobu chovala. Žádná investice tam nešla, za celou dobu nebyli schopni scelit pozemky, ani na hlavní, ani na náhradní dráze. Propachtovali to na 90 let, z toho uteklo 20 let a je z toho soudní spor," dodal. Téměř 400hektarová plocha se podle něj téměř za 30 let zdevastovala.