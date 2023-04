Počet akutních lůžek dětské psychiatrie se letos navýší až o 150

"Předpokládám, že se nám v letošním roce podaří navýšit počet akutních lůžek o desítky, možná o stovku, možná o 150," uvedl Válek. Dětské psychiatrické léčebny jsou v Česku tři - v Opařanech, Velké Bíteši a Lounech. Média upozornila na nevyhovující podmínky budovy v Lounech, kterou si ministerstvo jako zřizovatel pronajímá v tamní soukromé nemocnici.

"Iniciovali jsme velmi intenzivní jednání s těmi, od kterých to pronajímáme. Jasně jsme si řekli, co je nutné změnit, a já věřím, že se nám to do konce roku podaří," řekl Válek. Budova by podle něj měla být opravená a děti mít přístup třeba i na zahradu.

S problémy se potýkala i léčebna v Opařanech, na začátku loňského roku tam pracovala jediná lékařka a hrozil její zánik. S novým ředitelem se situace začala zlepšovat, v současné době je tam deset psychiatrů a čtyři další plánuje zaměstnat.

S výborem České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně chce Válek v příštím nebo přespříštím týdnu řešit i další pokračování reformy psychiatrické péče pro dospělé. Reforma byla financovaná z evropských a norských fondů, celkem do ní šlo několik miliard korun.

Válek chce řešit hlavně budoucnost psychiatrických nemocnic. "Nesmíme se bavit o koncepci třeba na rok či dva, ale o extrémně dlouhodobé koncepci. A pokud si řekneme, že za 20 let tady žádná psychiatrická léčebna nebude, tak už teď se musíme bavit s městy, s kraji o tom, co si představujeme v těch prostorách, kde ta léčebna je," dodal.

Cílem reformy bylo snížení počtu lůžek v zařízeních a léčení co možná největšího počtu pacientů v jejich domácím prostředí. S postupným snižováním počtu pacientů dostávají ale podle Válka léčebny méně peněz od zdravotních pojišťoven, náklady na energie a provoz ale mají stále podobně vysoké.

"My jsme se snažili v úhradové vyhlášce toto podpořit, ale to nejde do nekonečna," dodal. Návrhy na dlouhodobé řešení očekává právě od odborné společnosti.

Podle údajů z ročenky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o psychiatrické péči bylo v ČR v roce 2021 zhruba 7100 lůžek. O deset let dříve bylo lůžek o více než 1500 víc, trendem posledních let byl přesun pacientů spíš do komunitní péče.

Mezi roky 2011 a 2021 se počet lůžek dlouhodobé psychiatrické péče snížil o více než pětinu. Před dvěma lety bylo ze 7092 lůžek dlouhodobé péče 431 pro děti a dorost. Lůžek pro děti je podle odborníků dlouhodobý nedostatek a na hospitalizace se čeká i několik měsíců. Od roku 2016, kdy jich bylo 471, navíc dále ubývají. V roce 2021 bylo hospitalizací pacientů mladších 20 let více než 2600.