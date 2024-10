V Česku se šíří respirační infekce. Případů je více u dětí či seniorů

"U chřipce podobných onemocnění (ILI) počty nemocných dokonce mírně klesly, o necelých 5 %, přičemž počty nemocných se zvyšují zejména u školáků a předškoláků a klesají u dospělých," upřesnil vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Sezóna respiračních infekcí se zatím vyvíjí standardně, rozhodně ale lze očekávat, že v dalším období budou infekce horních i dolních cest dýchacích přibývat. Nadále proto platí, že je ideální čas na očkování zejména proti chřipce a covidu-19, myslet je vhodné i na očkování proti pneumokokovým onemocněním, a to zejména u seniorů a imunitně oslabených osob.

"Nepomáhejme infekcím se šířit, prosím, mysleme na dodržování základních hygienických pravidel, na časté mytí či dezinfekci rukou, kýchání a kašlání do jednorázových kapesníků či alespoň do předloktí. Neváhejme nasadit respirátory, pokud je to vhodné, zejména při návštěvách zdravotnických zařízení – pro ochranu svou i ostatních, při pobytu v prostorách s vysokou koncentrací lidí, ale například i pro ochranu našich rodin a blízkých před infekcí, pokud cítíme, že bychom je mohli nakazit. Buďme ohleduplní," připomněla hlavní hygienička a ředitelka SZÚ MUDr. Barbora Macková, MHA.

Časté dotazy bývají i na tzv. epidemický práh. U celé skupiny respiračních infekcí (ARI), kam spadají například rýma, chřipka, covid-19, ale i pneumokokové infekce a další, se za práh epidemie považuje ze statistického pohledu celková nemocnost v ČR na hodnotách 1600 – 1700 nemocných na 100 tisíc obyvatel.

"Hodnota epidemického prahu je ovlivňována řadou faktorů, jako je např. dynamika mezitýdenního nárůstu nemocnosti, věkové rozložení, distribuce nemoci v rizikových skupinách populace (např. seniorní populaci) či dynamika nárůstu počtu hospitalizovaných, resp. zatížení kapacit lůžkové péče. Dodejme, že od 1. 9. 2024 byla na území ČR naočkováno více než 150tisíc osob proti onemocnění covid-19 a více než 380tisíc osob proti chřipce," doplnil ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví MZČR, Mgr. Matyáš Fošum.