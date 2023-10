Policie pokračuje v pátrání po odsouzeném Čermákovi, objevil se na novém videu

Už samotný zápas se fotbalistům pražské Slavie v Římě nevyvedl úplně podle představ, když s AS v rámci Evropské ligy prohráli 0:2. I tak mohlo jít o výlet do věčného města, na který by fanoušci vzpomínali jako na zážitek. Jenže příznivci jsou rozčarováni z chování italské policie i římských pořadatelů, kterým vadil navzdory předešlému schválení od příslušných orgánů transparent s Juliem Caesarem. Slávisté v reakci uspořádali menší manifestaci ve městě. Nebylo to ale jediné, co Pražanům vadilo. Poukazují na necitlivé kontroly při příchodu na stadion, jeden z fanoušků Slavie byl dokonce pobodán a čtyři příznivci Pražanů byli zadrženi a dva z nich následně vyhoštěni.