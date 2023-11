Policie si nechala zanalyzovat heslo z demonstrací. Zatím řeší 14 případů antisemitismu

Policie od října monitoruje veškerá shromáždění, která se týkají konfliktu. Vyšší míra antisemitismu se podle Vondráška zatím neprojevila, policejní prezident ale očekává nárůst trestných činů souvisejících s aktuálním děním na Blízkém východě.

Strážci zákona se také obrátili na Nejvyšší státní zastupitelství, aby posoudilo heslo 'From the River to the Sea Palestine will be free'. "Chci, abychom měli jasno co nejdřív. Nemáme žádnou motivaci tyto projevy bagatelizovat, ale je to primárně právní otázka," uvedl Vondrášek, podle kterého ve věci proběhne ve středu jednání i s ministerstvem vnitra.

Podle izraelských ozbrojených sil bylo od začátku konfliktu v sobotu 7. října zasaženo zhruba 15 tisíc cílů patřících teroristickým skupinám. Zároveň bylo zabaveno asi šest tisíc zbraní, včetně raket, protitankových střel, protiletadlových střel či bomb. Pozemní, letecké i námořní síly pokračují v úderech.

Během izraelského bombardování Pásma Gazy zahynulo podle místních úřadů, které ovládá Hamás, více než 11 000 lidí, dalších 32 000 lidí bylo zraněno. Izrael po útoku teroristů dne 7. října eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3000 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží více než 230 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu dosahuje podle dostupných a neověřených údajů nejméně 12 400, zraněno je nejméně 35 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 600 000 obyvatel Pásma Gazy.