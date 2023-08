Politici si připomněli rok 1968. V projevech zmiňovali Ukrajinu a Rusko

Při dnešní vzpomínce na 55. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy u budovy Českého rozhlasu prezident Pavel uvedl, že na Ukrajině probíhá podobný vývoj jako v Československu v roce 1968. Podle prezidenta se Rusko od té doby nijak významně nezměnilo, i když nyní nese jiné jméno. Jeho zahraniční politika a vnímání hodnot zůstávají stále v podobných kolejích.

Pavel zdůraznil význam zpracování traumat prostřednictvím pochopení faktů a emocí dané doby. Nepochybně se zde nejedná o jednoduchý pohled na svět, ale o snahu o vyvážený pohled. Prezident využil filmový příklad "Pelíšky" režiséra Jana Hřebejka, který zobrazuje atmosféru konce 60. let. Když se události pražského jara a následné invaze staly, byl mu pouhých sedm let. Vzpomněl na rozhovor s babičkou, která mu sdělila, že Rusové nás napadli. Tento zvrat v jeho vnímání byl v kontrastu s předchozím pohledem, že Rusové přišli jako osvoboditelé.

Prezident uznal, že nežil v prostředí, které by mu od začátku přineslo jasné a jednoznačné pochopení situace. "Musel jsem se dlouho snažit porozumět tomu, co se tehdy skutečně stalo a jaké byly souvislosti. Ale je lepší pozdě než nikdy," prohlásil. Zásah zahraničních vojsk popsal jako porušení mezinárodního práva a základního principu, jelikož pomoc při získání svobody neznamená nutně ochotu ji udržet nebo respektovat. To platí i pro současné události na Ukrajině, kde podle prezidenta Pavla probíhá podobný proces jako v roce 1968.

Fiala také zdůraznil, že Ukrajina nám ukazuje, že ruské ambice zůstávají stejně nebezpečné jako v roce 1968. Tehdy došlo k násilnému ukončení pokusu o obnovu a reformy, což premiér považuje za poučení. Podle něj je důležité si uvědomit, že svoboda by měla platit pro všechny.

Fiala také zdůraznil, že demokracie a občanská práva nemohou existovat bez svrchovanosti, politické různorodosti a otevřeného dialogu, což bylo zřetelné během takzvaného pražského jara. Upozornil, že pokud není svoboda respektována v plném rozsahu, existuje nebezpečí, že bude omezena a deformována.

Tato poučení lze podle něj aplikovat i na současný svět, zejména v kontextu událostí na Ukrajině. Fiala poznamenal, že právě Ukrajina ukazuje celému světu, že ruské ambice zůstávají nebezpečné, stejně jako byly v roce 1968. Stejně jako ostatní řečníci připomněl vpád ruských vojsk na Ukrajinu v loňském únoru.

Premiér dále zmínil, že tehdejší represivní režim v Československu nakonec pod vahou svých vlastních chyb zkolaboval, což trvalo dvě desetiletí. Podle něj bychom neměli považovat za samozřejmé, že jsme dosáhli nezávislosti, a že jsme si ji udrželi až do současnosti. Závěrem zdůraznil, že svobodu můžeme buď plně prožívat, včetně rizik a výzev, nebo ji ztratíme zcela.

Podle předsedy Senátu za ODS Miloše Vystrčila jsou Češi silným a odolným národem, který nikdy neztrácí odhodlání. Zdůraznil, že příchod vojsk Varšavské smlouvy, který ukončil naděje na reformy v Československu, sice přinesl smutek a depresi, ale nepřipravil zemi o touhu po svobodě, kterou nakonec získala v roce 1989. Upozornil na význam slavné věty "Jsme s vámi, buďte s námi," která má již 55 let trvající význam.

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny za TOP 09, také spojila připomínku událostí roku 1968 s současným konfliktem na Ukrajině. Upozornila na to, že v temných chvílích zazněla z Českého rozhlasu slavná věta "Jsme s vámi, buďte s námi," kterou později opakoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Adamová zdůraznila, že Ukrajinci se v současnosti statečně brání proti ruské agresi, která připomíná trauma z roku 1968. Podle ní je důležité, aby Česko nesmělo zapomenout na oběti invaze a okupace v roce 1968 ani na oběti ruské agrese na Ukrajině.