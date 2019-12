Abolice nebude? Babiš prý přemluvil Zemana

Otázka případné abolice se znovu otevřela potom, co nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl o pokračování trestního stíhání premiéra. Prezident o možnosti, že abolici Babišovi udělí, hovořil ve spojitosti s rozhodováním nejvyššího žalobce v září i minulý týden.

Premiér dnes opakovaně zdůraznil, že o abolici nestojí. Má za to, že neučinil nic protizákonného.

O pokračování stíhání nejvyšší žalobce informoval na dnešní tiskové konferenci. Kauza bude pokračovat pro Babiše a členku společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou. Z případu byla vypuštěna Babišova rodina. Před novináři ve Sněmovně, kde vystoupení nejvyššího státního zástupce sledoval, pak Babiš odmítl možnost abolice i spekulovat o tom, že by prezidentovu abolici pro něj spolupodepsal jiný člen kabinetu. Uvedl, že už mu volal prezidentův mluvčí a bude s hlavou státu hovořit.

Prezident v září řekl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení jeho trestního stíhání. Pokud by prezident abolici udělil a některý z ministrů ji kontrasignoval, případné soudní řízení by podle trestního řádu mohlo kvůli nesouhlasu obžalovaného pokračovat. Soud by pak podle trestního řádu jen vyslovil výrok o vině, trest by však neuložil.