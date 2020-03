Babiš popřel spekulace: Praha v karanténě nebude, obchody zůstanou otevřené

Od úterý platí karanténa pro celou Itálii. Dopoledne by měl další opatření proti šíření nákazy oznámit i český kabinet.

"Někdo šíří po facebooku nepravdivou zprávu, že budeme zavírat obchody. Není to pravda, nic takového jsme neřekli a neplánujeme. Mrzí mě, že se někteří lidi takhle chovají. A další nepravdivá informace, kterou někdo šíří, je, že má být zítra (v pátek) vyhlášena karanténa Prahy. Není to pravda," napsal předseda vlády v noci na twitteru a facebooku.

A další nepravdivá informace, kterou někdo šíří, je, že má být zítra vyhlášena karanténa Prahy. Není to pravda. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 11, 2020

Babišova vláda se dopoledne kvůli aktuální situaci kolem šíření nemoci sejde na mimořádném zasedání a podle všeho přijme další restriktivní opatření. Během středy v České republice výrazně stoupl počet nakažených lidí.

Od předchozího dne hygienici zaznamenali 31 nových případů, což byl dosud nejvyšší denní nárůst. Celkem bylo večer v Česku 94 lidí prokazatelně nakažených novým typem koronaviru Covid-19, z toho dva jsou podle ministerstva zdravotnictví v poměrně vážném stavu.

Aktuální čísla ke koronaviru. Celkem jsme již vyšetřili 1816 osob. K dnešnímu ránu stále platí 94 pozitivních pacientů. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 12, 2020

V Česku už platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit více než 100 lidí. Do odvolání jsou také zavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že pokud by šíření viru nadále pokračovalo rychlým tempem, je namístě uvažovat o omezení pohybu lidí ve veřejném prostoru.