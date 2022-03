Brno dá 20 milionů na pomoc Ukrajině, vypovědělo partnerství Moskvě a Voroněži

Pomoc Ukrajině schvalovali zastupitelé v několika bodech. Vždy bylo pro všech 43 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel. Kromě toho schválili zastupitelé i vypovězení partnerských smluv s Moskvou a Voroněží. Naopak schválili navázání partnerství s ukrajinským Lvovem, pro který město vyhlásilo sbírku dek, spacáků a karimatek.

Vyčleněných deset milionů na pomoc Ukrajině bude mít především podobu léků a zdravotnického materiálu. Původně chtělo město materiál poskytnout partnerskému městu Charkov. Kvůli bojům je ale možné, že se tam materiál nedostane, a proto by posloužil jiným městům. Zastupitelům to řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Brno vyčlenilo dalších deset milionů na úhradu nákladů, které v ČR vzniknou při pomoci Ukrajině. Peníze mohou jít například na ubytování Ukrajinců, kteří prchají před válkou. Vaňková připomněla, že město dostalo nabídku od hotelu Myslivna, který by městu zvýhodněně poskytl prostor zhruba pro 250 lidí. Podle města by ale náklady vznikly například ve spojitosti s úhradou služeb personálu, kvůli energiím nebo ve spojitosti se stravou. Další náklady mohou být spojené například se vznikem přijímacího centra na výstavišti v pavilonu B, kde se budou Ukrajinci hlásit po příchodu do České republiky. Přijímací místo bude sloužit pro administrativní procesy. Vaňková uvedla, že je možné, že tyto náklady s ohledem na vývoj situace pokryje stát, město ale musí být připravené je pokrýt samo.

Zastupitelé také schválili 1,9 milionu korun pro Diecézní charitu Brno na projekt Ukrajinci v Brně. Peníze poslouží na služby jako odborné poradenství uprchlíkům, humanitární podporu a podobně. Dalšího půl milionu Brno poskytne Centru experimentálního divadla na projekt Moskva-Voroněž, partnerství bez Putina. Centrum bude spolupracovat s nezávislými ruskými kulturními institucemi a jednotlivci.