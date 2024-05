Týdenní výhled filmů: Běsnící Furiosa, nevyřešitelná detektivka a radikalizace

Návštěvnost kin se vzhledem ke špatnému víkendovému počasí zvedla o sto tisíc diváků, přičemž statistiky ovládla dle očekávání Garfield ve filmu. Tento týden bude oproti ostatním týdnům strohé nabídce dominovat očekávaný a benzínem prosáklý opus Furiosa: Sága Šíleného Maxe. George Miller se vrací ke své formativní sérii a rozvětvuje surový postapokalyptický svět, v němž sleduje osudy, které přímo předcházely událostem devět let starého snímku Šílený Max: Zběsilá cesta, jenž je považován za jeden z nejčistších a nejlepších akčních filmů vůbec. I jeho novinka vyniká nevídaným kinetismem, pečlivě inscenovanými akčními scénami a z řetězu utrženou kreativitou. V ústřední roli Furiosy, kterou dříve ztvárnila Charlize Theron, se tentokrát představí uhrančivá Anya Taylor-Joy. Film doprovází nadšené reakce z Cannes, kde odpremiéroval v mimosoutěžní sekci.

Temný francouzský horor Havěť je filmovým debutem Sébastiena Vaničeka, jenž si s filmem odnesl čestné uznání poroty ze Sitges festivalu, který se zaměřuje na hororovou a fantasy tvorbu. Snímek čerpající z francouzské tradice exploatace a body hororu, zmínit můžeme například fluidní tvorbu Julie Ducournau, sleduje téměř třicetiletého protagonistu, jenž zápolí se samotou a vnitřní temnotou. Zároveň je fascinovaný exotickými zvířaty a rozhodne se koupit extrémně jedovatého pavouka. Ten muž však velmi záhy uteče a toxickou havětí se začne mořit celé město. Protagonistovi tak nezbývá nic jiného, než se zavřít v bytě a odrážet příchozí vlny pavouků. Film osciluje mezi přepáleně vážným laděním a kontrastně odlehčenou groteskností, využívající kreativních nápadů na malém a uzavřeném prostoru.

Z loňského festivalu Cannes se v distribuci představí temný čínský noir Jen řeka teče. Film režiséra Shujun Weie je vůbec prvním z jeho filmografie, jenž se představí i u nás. Atmosféricky hutný, bezvýchodný a tmou prostoupený snímek se točí okolo detektivní zápletky. V centru stojí detektiv, který se stále více propadá do hlubin nevyřešitelného případu. Osobní linie se prolíná s profesní a jeho racionalita se pozvolna vytrácí. Dobové zasazení na přelomu milénia navíc přidává postmoderní vrstvu, kdy film reflektuje podivné bezčasí a úlohu samotné kinematografie, jejíž role se neustále proměňuje a ztrácí na společenské relevanci. Nesmlouvavý a komplikovaný divácký zážitek je odměnou především pro milovníky ambivalence.

Posledním příspěvkem týdne je komorní, chladné a zneklidňující drama Michaela Hogenauera, jenž roku 2019 ve Varech debutoval svým plíživým thrillerem Tiché doteky. Jeho novinka Noční klid odpremiérovala na ostravském festivalu a zabývá se tématem radikalismu a postupné paranoie z informacemi přehlceného světa. Protagonista je dobře zajištěný, přesto postupně začíná propadat panice, že jej někdo sleduje. Suverénní filmová řeč s desaturovanými barvami a precizně isncenovanými záběry vytváří nekonformní tvar, kde nic není jednoznačné a podává několikrát omílané téma svěžím autorským rukopisem.

Novinky na VOD

Největší novinkou streamovacích služeb je spuštění nové platformy Max. Ta je kombinací HBO Max, dokumentární tvorby a reality show od Discovery a sportovního obsahu od Eurosportu. Od svého předchůdce skutečně nedoznala mnoha změn, katalog zůstává až na fúzi dvou zmíněných subjektů taktřka totožný. Potenciální předplatitele má nalákat vlajková loď v podobě druhé Duny, jejíž epické rozměry si teď můžete vychutnat i v domácím kině. Zároveň platforma vydává investigativně laděný dokument MoviePass, MovieCrash, odhalující finanční skandál a katastrofu týkající se ambiciózního plánu s produktem předplacené karty na lístky do kina.

Netflix se bude snažit konkurovat dobrodružným sci-fi akčňákem Atlas, kde se v titulní roli představí Jennifer Lopez. Snímek těží z hrozby umělé inteligence, kdy se neorganičtí vojáci rozhodnou vyhladit lidstvo, ve snaze ukončit válku a zabránit katastrofě. Katalog původní produkce zároveň rozšíří pro platformu signifikantní subžánr investigativního dokumentů, tentokrát z Argentiny. Iluze na prodej: Podvod jménem Generace Zoe sleduje na příkladu konkrétní firmy rozebírá úskalí trendujících motivačních a duchovních kurzů, za nimiž se povětšinou skrývá nekompetence a v tomto případě i podvod.

Pro fanoušky Top Gunu Amazon Prime uvede dokument The Blue Angels, odhalující skutečné prostředí mariňáků a elitních letců, včetně úchvatných panoramatických záběrů i sugestivních pohledů do kabiny. Na iVysílání se vedle Strachova očekávaného filmu Svatá s Jiřinou Bohdalovou můžete do 4. června pustit Českým lvem oceněný dokument Všechno dobře dopadne, jenž detailně rozkrývá organické fungování včel a úlů. Režisér Miroslav Janek v něm staví na kontrastech mikroorganismů a lidského světa, přičemž druhý jmenovaný ten první ohrožuje a ve filmu se stává pomyslným antagonistou. A aby těch dokumentů nebylo málo, Disney+ uvede portrét legendární skupiny The Beach Boys, v němž oslavuje inovativní přístup k popové hudbě a individuální osudy členů kapely.