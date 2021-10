Česko je podle Fialy na křižovatce, je šance ukončit osm let populistické vlády

Podle Fialy by lidé měli jít k volbám a podpořit změnu, aby nebyla možná vláda populistů s extremisty. Volby do Sněmovny se konají dnes a v sobotu.

Fiala odvolil v ZŠ Zemědělská v Brně, kam přišel s rodinou. "Procenta si netroufám tipovat, ale není to tak důležité. Chceme vyhrát. Ale co pokládám za nejdůležitější, je to, aby lidé podpořili změnu v ČR," řekl novinářům.

"Máme šanci ukončit těch osm let populistické vlády, která nevede k žádným výsledkům, vše se jen zdražuje a nepodařilo se pohnout s ničím podstatným jako například důchodová reforma a další věci," dodal v kritické narážce na nynější menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD.

Lidé podle něj teď mají šanci změnit politiku. "Pokud se nám to nepovede, tak hrozí, že tu budou vládnout populisté s extremisty a s ničím nepohnou a ještě nás budou posouvat na východ a to je něco, co já nechci," řekl předseda ODS a vyzval veřejnost, aby šla k volbám. "Je to obrovské právo a každý hlas má váhu. Ukázalo se, že i velmi málo hlasů mohlo rozhodnout, jakým směrem se bude politika vyvíjet. S velkou pokorou čekám, jak voliči rozhodnou. My jsme tvrdě pracovali, dnes a zítra sklízíme úrodu a zítra (v sobotu) odpoledne uvidíme, jaká ta úroda je," řekl Fiala.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby hnutí ANO před ODS a Piráty. Dále se do Sněmovny dostali zástupci SPD, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Na jižní Moravě dostalo nejvíc hlasů také hnutí ANO před ODS a Piráty.