Cestovatelský semafor zčervená. Testy na covid budou povinné i při návratu z Německa

Znamená to nutnost testu na koronavirus při návratu do České republiky i pro přijíždějící cizince. Dosud byly tyto země značeny oranžovou barvou upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do ČR předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci. Kompletní aktualizaci semaforu zatím ministerstva zahraničí ani zdravotnictví nezveřejnila, není tedy jasné, zda se budou měnit míry rizika u dalších zemí.

Jak jsem avizoval, Německo na semaforu pro cestování od pondělí 🔴 zčervená, stejně tak Švédsko a Kypr. Nadále platí výjimka na cestování na max. 12 hod, předpokládám, že od úterý ji rozšíříme na 24 hod pro nejnutnější cesty. To ale musí v pondělí schválit vláda. — Tomáš Petříček (@TPetricek) November 13, 2020

Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí maximálně na 12 hodin, cestující se musejí řídit vnitrostátními protikoronavirovými opatřeními. Podle Petříčka by se od úterý mohla lhůta zvýšit na 24 hodin pro nejnutnější cesty, musí to ale schválit vláda.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100.000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Od pondělí se to týká z evropských zemí jen Vatikánu. Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny.

Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. Po dnešní aktualizaci by do této skupiny zemí měly být od pondělí řazeny Estonsko, Lotyšsko, Litva, Finsko, Norsko, Island, Dánsko a Řecko.

Vysokou míru rizika nákazy mají země, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. U "červených" států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.