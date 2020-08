ČSSD chce zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, ANO je proti

Návrh zákona podpořilo jen ministerstvo práce a sociálních věcí řízené sociální demokracií, i podle něj si ale žádá úpravy.

Firmy i jednotlivci by mohli podle předlohy založit veřejně prospěšnou společnost, která by si vzala úvěr na výstavbu. Zájemci o bydlení by si naopak hypotéku nebrali, splátky by se rozpočítávaly mezi nájemníky. Obce by dostaly při povolování výstavby bytů právo od developerů žádat až čtvrtinu nových bytů pro své účely. Za byty by platily pouze nákladovou cenu. Zákon by mohl podle poslanců ČSSD snížit ceny bytů až o třetinu. Analytici naopak soudí, že by byty podražily.

"Návrh je celkově vnitřně neprovázaný, nesystematický a velmi nedůsledný, z čehož plynou poměrně zásadní výkladové nejasnosti," uvedlo v připomínce ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou (ANO), které se bydlením zabývá. Obdobně se vyjádřilo také ministerstvo financí Aleny Schillerové (za ANO). "Text zákona je nekoncepční, nekonzistentní, nesrozumitelný a v praxi obtížně aplikovatelný," stojí v dokumentu.

Ministerstvo pro místní rozvoj navíc tvrdí, že zákon by nepřinesl obecně prospěšným bytovým společnostem v porovnání se současným stavem skoro žádné nové výhody. "Lze předpokládat, že by režim veřejně prospěšné společnosti bytové nebyl právnickými osobami v praxi využíván," míní. Podle ministerstva financí by stěžejní zákony měla připravovat vláda, nikoli poslanci. Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Marie Benešové (za ANO) uvedlo, že k podpoře nekomerční bytové výstavby není nová právní úprava zapotřebí, například bytová družstva tak mohou postupovat již nyní.

Naopak ministerstvo práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) "vítá rozšíření dosavadních možností řešení bytové problematiky, zejména pro zranitelné skupiny osob, které nejsou samy schopny ze svých prostředků řešit vlastní bytovou situaci". Rovněž ono však zdůraznilo, že zákon musí být jasný, určitý a srozumitelný, a měl by být v legislativním procesu dopracován.

K předloze sociálnědemokratických poslanců se vyjádří po vládních prázdninách kabinet ANO a ČSSD jako celek. O návrhu rozhodne Parlament. Není ale jisté, zda jej Sněmovna vůbec stihne projednat do konce volebního období.