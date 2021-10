Do vedení Sněmovny mají namířeno Skopeček z ODS a Bartošek z KDU-ČSL

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidátem ODS na místopředsedu Sněmovny by mohl být podle dnešních informací ČTK stranický ekonomický odborník Jan Skopeček. KDU-ČSL do této pozice nominuje s největší pravděpodobností svého místopředsedu Jana Bartoška, napsal ČTK předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný. Konečné rozhodnutí obou stran by mělo být známo příští týden.