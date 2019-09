Dusno kvůli Zemanovi a Klausovi: Jsou to kumpáni. To oje arogance vůči běžným občanům

Marek Hilšer se na sociálních sítích zamyslel nad tím, jak současní čelí představitelé státu kritizují své předchůdce. „Často slyším voliče M. Zemana a A. Babiše nadávat na V. Klause st., jak umožnil rozkrást republiku a že je to lump. V mnoha ohledech bych se s nimi i shodl a mám za to, že Zemana i Babiše volili právě pro to, co zde Klaus v 90. letech způsobil. Jen těžko ale chápu, že jsou ochotni přehlížet, že ti tři jsou v mnohých ohledech stejní a že jsou to v podstatě kumpáni, kteří to hrají na sebe,“ připomíná senátor.

Připomíná, že ani sám exprezident Klaus se k hlavě státu a premiérovi příliš kriticky nevyjadřuje. „Klaus už se někde nechal slyšet, že Babiš není to největší zlo. Možná si jako člen Trikolóry připravuje půdu pro budoucí spolupráci. Zeman zajistí abolicí Babišovi beztrestnost. A Babiš před Zemanem panáčkuje, jen aby mu Zeman nedělal příliš velké problémy s vládnutím,“ popisuje současné dění Hilšer.

Připomněl také zprávu, podle které se nadační fond manželů Klausových přestěhoval do vily na Hradčanech. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby ovšem nájem nebyl třikrát levnější, než je běžné. Za byt o rozloze padesát metrů čtverečních, který patří Správě Pražského hradu, platí pouze sedm tisíc korun.

Smlouvu podle serveru Seznam Zprávy za Hrad podepsal kancléř Vratislav Mynář. Díky tomu bude mít nadace výhodný nájem i na roky, kdy už prezident Miloš Zeman nebude prezidentem. Smlouva platí až do roku 2026.

Právě to se Hilšerovi nelíbí. „Pronájem bytu Hradem Klausovi třikrát levněji než je obvyklé je jen symbolický střípek do celkového obrazu bohorovnosti a arogance vůči běžným občanům ze strany těchto politických elit, které se už 30 let udržují u moci. Zatímco běžný občan zaplatí přes 25 000, Livia Klausová jen 7000. Jen tak dále, bude líp...“ rýpnul si senátor.