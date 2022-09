EU a její státy by měly přispívat k vytvoření celosvětové aliance demokratických sil, řekla Adamová

"Základem spolupráce by měla být transatlantická vazba. Musíme však budovat spojenectví s dalšími demokratickými státy či k demokracii směřujícími hráči v dalších regionech. Od Afriky po Indopacifik," míní šéfka dolní komory. EU a členské státy mají podle ní velmi dobré nástroje, jak k vytvoření globální aliance demokratických sil přispívat. Jedním z nich je společná obchodní politika a ekonomické vztahy se třetími zeměmi.

Pekarová Adamová se též vyjádřila k debatám o zavedení rozhodování kvalifikovanou většinou místo jednomyslnosti v otázkách zahraniční či daňové politiky. O možné reformě unijních pravidel minulý týden v Praze hovořil také německý kancléř Olaf Scholz.

"Jsem přesvědčena o tom, že samotná pravidla či jejich případná změna nejsou zdrojem našich problémů," míní šéfka Sněmovny. Konsenzuální rozhodnutí má podle ní ale vždy největší hodnotu, ač je ho často těžké dosáhnout na evropské i národní úrovni.

Apelovala na ty, kteří se často uchylují k blokování kompromisů v rámci unie, že je potřeba si uvědomit, že případné bezprostřední zisky jsou později velmi draze vykoupeny neakceschopností evropského společenství. Blokování společné pozice by podle ní měly státy využívat ve zvláštních případech, kdy se jedná o přímé ohrožení klíčových národních zájmů.

Předsedkyně dolní komory také ocenila dřívější rozhodnutí udělit status kandidáta pro vstup do EU Ukrajině. "Putinova propaganda, bohužel ochotně šířená i některými politiky v Evropě, se nám snaží namluvit, že viníky současné situace jsme my. Že naše ochota byť jen částečně integrovat Ukrajinu a další země do evropské rodiny demokratických národů, byla ve skutečnosti agresivní expanzí ohrožující životní zájmy Ruska. Nesmíme se však nechat těmito lživými nesmysly zastrašit," řekla.

Je podle ní naopak čas ukázat, že model založený na hodnotách svobody a demokracie je životaschopný a univerzální. "S tím souvisí i nutnost otevřít naši náruč těm zemím a národům, které se dobrovolně rozhodly tento model sdílet," dodala.

Po ruské invazi na Ukrajinu se podle ní změnila i samotná diplomacie. Dříve byla svébytnou disciplínou, jež byla málokdy předmětem vnitropolitické debaty. Nyní je stále častěji tématem volebních kampaní a udržení konsenzu napříč politickým spektrem není automatické, míní Pekarová Adamová.

"Naši občané čelí a budou čelit vysokým cenám energií a inflaci obecně. Lze čekat nárůst kritických, někdy i velmi radikálních hlasů," řekla. Situaci podle ní zhoršuje i záměrně polarizující chování některých populistických politiků. Proto má za důležitou aktivní komunikaci a vysvětlování zahraniční politiky.