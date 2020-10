Feri jednal s Babišem. Do 14 dnů by měl vzniknout srozumitelný web s opatřeními

Do dvou týdnů by měly vzniknout vládní webové stránky, kde budou srozumitelně shrnuta veškerá opatření vyhlášená kvůli koronavirové epidemii. Po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou to novinářům řekl poslanec opoziční TOP 09 Dominik Feri.