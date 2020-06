Historie se může opakovat, zase tu budou donašeči, varuje psycholog

„Myslím, že to tak asi je, ale to se bavíme až o momentu, ke kterému došla. Jistě to tak neměla od začátku. I ona prožívala ohromné emoce, stres, strach, úzkost, ale ten moment (kdy se bála o druhé) byl někde dál,“ odpověděl hlavní psycholog Vězeňské služby ČR Václav Jiřička v rozhovoru pro Český rozhlas Plus na otázky týkající se osoby Milady Horákové. V interview se probíraly i otázky davové psychózy a možného ohrožení současné demokracie.

Podle psychologa dnes už nelze s jistotou říct, co skutečně prožívala během čekání na popravu, ale přeci jenom se snažil přibližně odhadnout, jak tomu u lidí přibližně je. První fáze spočívá v obrovské zlobě a popírání, které vystřídá vztek a otázky typu "Proč já?!". Ve finále začíná bilancování a smlouvání jak s Bohem, tak i osudem.

"Těmito fázemi prochází většina, ale jen málokdo dojde dál než do fáze strachu, úzkosti a někdy i apatie. Dál až ke smíření, což se Horákové povedlo. Myslím, že se něco takového nestává nahodile, ale jen těm, co se na to připravují celý život. Kteří počítají s tím, že je v životě potřeba bojovat," vzdal Jiřička hold síle charakteru popravené doktorky.

I svědomí se musí cvičit. Je jako sval

Psycholog zároveň také hovořil o systému lidských hodnot, síle vůle a svědomí, které se také musí trénovat podobně jako svaly. Když ho nebudeme posilovat, zůstane pak ležet ladem a oslabuje. Horáková se tak podle něj chovala celý život, který si sama neudělala lehký a zatáhla do toho i své blízké. Díky tomu se jí ale podařilo odejít s klidem a důstojně.

"Žijeme ve velmi dobrém světě a máme mnoho svobod, které dřív nebyly. Ale také si uvědomuji, jak jsou křehké. Jak bychom se mohli vrátit třeba i do časů, které zažila Horáková. Jsem přesvědčený, že kdyby se společnost rozpadla, a to se může stát během několika měsíců, tak budou mezi námi opět donašeči, trýznitelé, mučitelé, nohsledové a tak dále. Jak jsme to znali v 50. letech, protože je to o vnějších podmínkách,“ odpověděl Jiřička na to otázku, zda by se historie mohla opakovat.

"Musí mu vzít roli, jakou měl dřív – roli významného člověka, manžela, matky – a přisoudit mu roli novou, nejlépe zbytečné oběti, která ani nemá jméno a třeba jen číslo,“ objasnil chování trýznitelů.

65 % lidí dokáže zabít

"Dospěl k tomu, že až 65 % z nás dojde až na konec a zabije druhého. Jen protože mi to někdo řekl. Všichni si přitom myslíme, že zrovna my toho schopni nejsme," varoval Jiřička před alarmujícími výsledky pokusů psychologů Phillipa Zimbarda, známého nechvalně proslulým stanfordským vězeňským experimentem, a Stanleyho Milgrama zkoumajícího poslušnost autoritám.

"Šlo o chování psychologie davu. Není to nic, co by se dělo jen za komunistů. Je to věc, která se může opakovat kdykoli, stačí, aby někdo nasměroval skupinu lidí. A ta pak slepě následuje vůdce, organizátora. Dělo se to před tisíci lety, obávám se, že se tak bude dít i v budoucnu. Zfanatizovat dav je velmi jednoduché, a to bez ohledu na to, jaké ideály tito lidé jinak vyznávají," objasnil psychologii davu a masovou podporu smrti obžalovaných rozvracečů socialistického zřízení, která byla pro 50. léta specifická.