Hnutí STAN podpoří delší nouzový stav, chce ale od vlády informace

Vláda navrhuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní do 11. května, STAN to považuje za nepřijatelné. "Prodloužení o 30 dnů je bianco šek. Situace je dynamická, vyvíjí se každým dnem," řekl Rakušan. Hnutí prosazovalo prodloužení o deset až 14 dní, konec dubna je krajní varianta. "Nouzový stav je výjimečné období, měl by se prodlužovat jen na nezbytně nutnou dobu," řekl Rakušan.

Starostové jsou pro prodloužení připraveni hlasovat, pokud dostanou od vlády jasné informace o tom, jak chce dál postupovat. Rakušan kritizoval kabinet za to, že jeho výstupy o pokračování nouzového stavu nejsou jednoznačné, od různých představitelů podle něj zaznívají různé doby prodloužení i různé názory na uvolňování restrikcí.

STAN vyzval kabinet, aby se soustředil na ochranu rizikových skupin obyvatelstva, zejména seniorů. "Nemocnost této skupiny může skutečně znamenat problém. U ostatní populace jsme pro postupné rozvolňování opatření," řekl Rakušan.

Starostové také vyzvali k vytvoření sněmovní komise, která by hlídala nakládání s osobními údaji v souvislosti s projektem takzvané chytré karantény. "Musíme dbát na to, aby bylo zaručeno právo občanů na soukromí. Musíme se ptát, co se s daty stane, kdo k nim bude mít přístup," řekl Rakušan. Podporu záměru podle něj zatím vyjádřily opoziční strany.