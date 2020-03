Hranice EU by pro migraci měly zůstat uzavřené, shodli se ústavní činitelé

Na schůzce dále potvrdili zájem o účast vysokého představitele USA na oslavách 75. výročí konce druhé světové války. Vyplývá to ze společného prohlášení účastníků schůzky.

Zúčastnili se jí prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), později se k nim přidali ministr zahraničí Tomáš Petříček, ministr vnitra Jan Hamáček (oba ČSSD) a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Během jednání představitelé státu zdůraznili potřebu ochrany vnější hranice Evropské unie a naplňování dohody s Tureckem z roku 2016, podle které se Turecko zavázalo na svém území zadržovat uprchlíky. "Nejvyšší ústavní činitelé zdůraznili nutnost udržet vnější hranici EU uzavřenou proti nelegální migraci a podpořili postup Řecka," uvedli ve zveřejněném dokumentu. Dodali, že Česko je připraveno poskytnout dodatečné prostředky také ke zvládání zesílených migračních tlaků na balkánské státy.

Shodli se také na potřebě rozšíření Evropské unie o státy ze západního Balkánu, což považují za nejefektivnější nástroj pro stabilizaci a rozvoj daného regionu. Nejvyšší čeští ústavní činitelé podporují bezodkladné zahájení rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií o vstupu do Evropské unie. Ocenili také sdělení Evropské komise k posílení přístupového procesu, jež by mělo vést k oživení stagnující agendy rozšíření a k zrychlení dynamiky jednání se Srbskem a s Černou Horou.

Probrali i vztahy s Ruskem či USA. V případě Ruska "potvrdili připravenost" ke smysluplnému dialogu s touto zemí. Zároveň ale konstatovali, že vzájemné vztahy jsou nyní zatíženy řadou témat a jsou politizovány. Uvedli, že Česko je připraveno vzájemné vztahy odblokovat. Přispět k tomu mimo jiné má plánované květnové setkání Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Schůzka se má podle dřívějších informací konat v rámci cesty českého prezidenta na moskevské oslavy konce druhé světové války.

Ústavní činitelé zdůraznili význam rozvíjení euroatlantických vazeb a ocenili, jak se USA vojensky angažuje v Evropě i jejich zájem o prohlubování bilaterálních vztahů. Vyjádřili proto přání uskutečnit česko-americké obchodní fórum. To se mělo konat ve čtvrtek, kvůli šíření koronaviru ale bylo zrušeno. Nyní se hledá náhradní termín. Zároveň potvrdili zájem o účast vysokého představitele USA na oslavách 75. výročí konce druhé světové války. Petříček již dříve řekl, že by mohl na oslavy do Plzně přijet šéf americké diplomacie Mike Pompeo.

V souvislosti s brexitem, vystoupením Velké Británie z Evropské unie, ústavní činitelé podpořili co nejužší možné vztahy mezi Británií a EU. Kvůli tomu, že Británie je pro Česko pátým nejdůležitějším trhem, je podle představitelů ČR zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost pomoci podnikatelům z Česka.