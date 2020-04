Zaorálek chystá jednání s epidemiology. Otevírání památek bude zřejmě komplikované

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chystá jednání s epidemiology a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO), která by měla upřesnit, jaké kulturní akce a objekty by se mohly kdy otevřít. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně.