Je Rath VIP vězeň? Informace se rozcházejí, Benešová kauzu prověří

"Pan ředitel Dohnal paní ministryni na pravidelných pátečních poradách vedení vždy informuje o stavu ve Vězeňské službě. Tentokrát byly informace zaměřené na případ pana Ratha," uvedl Řepka.

Doplnil, že informace od Bradáčové přišly ministryni v písemné podobě. "Paní ministryně nyní všechny tyto informace zevrubně prozkoumá," řekl.

David Rath si v teplické věznici odpykává sedmiletý trest za korupci. Ministerstvu jde podle Řepky o to, aby byl český postup v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro zabránění mučení (CPT). O tom, že se do věci vloží například zahájením případného kárného řízení, úřad nyní neuvažuje.

VS kritizuje pražské vrchní státní zastupitelství za to, jak medializovalo pochybení teplické věznice ohledně Rathova věznění. O pochybení hovořila Bradáčová bez dalších podrobností v neděli.

Ústecký krajský státní zástupce Radim Kadlček pak uvedl, že dozorová prověrka ve věznici loni 11. listopadu zjistila porušení pravidel pro odsouzené při nošení vlastního oblečení a zákona, podle nějž mají odsouzení ve vězení stejná práva. Rath mohl nosit civilní kalhoty a ředitel věznice mu povolil zdravotní matraci.

Bezpečnostní sbor se ředitele věznice zastal s tím, že matraci povolil z humánních důvodů a kalhoty byly určené pro výtvarný kroužek. Dohnal označil postup státních zástupců za nestandardní a má za to, že pražské vrchní státní zastupitelství zasahuje do pravomocí VS. Podle něj totiž věznici sdělilo, že nepřipadá v úvahu, aby tam Rath pracoval jako lékař. Bradáčová na kritiku reagovala tak, že Dohnal disponuje zcela nepřesnými informacemi.