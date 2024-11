Zemřela bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Benešová zastávala post ministryně spravedlnosti ve dvou různých vládách: v roce 2013 v úřednické vládě Jiřího Rusnoka a v letech 2019–2021 ve vládě Andreje Babiše jako nestranička za hnutí ANO.

Marie Benešová, narozená 17. dubna 1948, byla absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy. Kariéru začínala jako okresní prokurátorka v Kladně, kde působila dvacet let, než se začátkem 90. let přesunula na Generální prokuraturu ČR (později Vrchní státní zastupitelství). Významným krokem v její kariéře bylo jmenování do čela Nejvyššího státního zastupitelství, kam ji koncem 90. let přivedl tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

V roce 2005 však byla Benešová z funkce odvolána, což podle tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce bylo způsobeno její blízkostí k ČSSD. Němec uvedl, že Benešová více než nezávislou žalobkyni připomínala politickou představitelku. V roce 2007 Benešová označila Němce a další osoby za součást takzvané „justiční mafie“. Následovala žaloba na ochranu osobnosti, která vyústila v roce 2011 verdiktem, že se Benešová musí omluvit. Nejvyšší soud v roce 2013 nařídil nové projednání, a případ skončil smírem v roce 2015.

Politická kariéra Benešové byla úzce spjatá s ČSSD. Poté, co se stala ministryní v Rusnokově vládě, čelila tlaku ze strany Bohuslava Sobotky, tehdejšího předsedy ČSSD, aby opustila stranu. To však Benešová odmítla a po volbách 2013 se za ČSSD dostala do Poslanecké sněmovny. V roce 2017 se rozhodla z politiky odejít kvůli vnitřním poměrům v ČSSD, kde podle ní došlo k vymýcení opozičních hlasů.

Benešová byla známá svou blízkostí k Miloši Zemanovi, kterého podpořila při prezidentské volbě v roce 2013, navzdory vlastnímu kandidátovi ČSSD. Po Zemanově zvolení se stala jeho poradkyní pro justici, a v roce 2019 byla prezidentem jmenována ministryní spravedlnosti ve vládě Andreje Babiše. Tato změna na postu ministra spravedlnosti vzbudila vlnu kritiky, neboť přišla krátce poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu obžaloby v kauze Čapí hnízdo, v níž byl jedním z obžalovaných i tehdejší premiér Babiš.