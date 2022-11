Jurečka připravuje schůzku se Zemanem, pak by za ním mohl vyrazit Hladík

Jurečka to novinářům řekl poté, co dnes dočasně převzal řízení ministerstva po rezignaci Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL).

Hubáčková dnes opustila svou funkci po necelém roce ze zdravotních důvodů. Hladíkův nástup ale zbrzdila policejní razie související s korupční kauzou okolo přidělování bytů v Brně. Policisté mimo jiné zasahovali i v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu, kde končil jako primátorčin náměstek. Hladík v případu není obviněný. KDU-ČSL mu později vyjádřila podporu a na jeho nominaci trvá.

Jurečka řekl, že by se jeho schůzka s prezidentem mohla uskutečnit příští, nebo přespříští týden. "Následně by se s prezidentem mohl setkat pan Hladík," uvedl. Lidovecký místopředseda nyní podle něj otevřeně odpovídá na otázky médií, veřejnosti či některých poslaneckých klubů, a vytváří tak prostor pro to, aby se okolnosti kolem brněnské kauzy vyjasnily a mohl být jmenován. Jurečka je s jeho vysvětlením spokojený.

Po dnešním převzetí vedení úřadu tak Jurečka počítá s tím, že v jeho čele bude zhruba čtyři týdny. Chce pracovat naplno, zúčastnit se potřebných akcí úřadu k českému předsednictví či pokračovat v přípravách legislativy. "Máme i několik tisků v Poslanecké sněmovně, které bych chtěl, aby se v jednání posunula kupředu," uvedl. Agenda MŽP je podle něj dnes důležitá z hlediska klimatických změn, řeší navíc i otázky, jako jsou nedostatek vody a eroze, ale i aktuální výzvy včetně energetické krize.

Hubáčková věří tomu, že toho ministerstvo za necelý rok pod jejím vedením zvládlo dost. Dařilo se posouvat legislativní práce, například poslat k připomínkám ústavní ochranu vody či předpis o zemědělském půdním fondu. Je spokojená i s posuny v dotačních titulech a činností ministerstva kolem energetické krize. Poučení ve smyslu nutnosti lépe zabezpečit protipožární ochranu pak podle ní přinesl letní požár v národním parku České Švýcarsko, při kterém oheň zasáhl plochu přesahující 1000 hektarů.