KDU-ČSL schválila koaliční smlouvu, bude mít trojici ministrů

Jurečka hodnotí výsledek jednání s koaličními partnery jako úspěšná. Podařilo se podle něj vyjednat resorty, o které měla KDU-ČSL zájem. Jde podle něj o dobré portfolio, které lidovcům umožní prosazovat jejich priority.

V případě ministerstev životního prostředí a zemědělství chtějí lidovci podle Jurečky působit proti současnému "resortismu". Ministerstvo práce a sociálních věcí má dovolit hájit zájmy těch, kteří propadají sociálním sítem.

Široké vedení KDU-ČSL dnes také potvrdilo nominaci poslaneckého klubu pro vyslání místopředsedy Jana Bartoška do předsednictva Sněmovny. Šéf poslaneckého klubu Marek Výborný uvedl, že schváleny byly i nominace do čela některých výborů. Výbor pro sociální politiku by měl vést Vít Kaňkovský, výbor pro evropské záležitosti Ondřej Benešík a komisi pro rodinu a rovné příležitosti Marie Jílková. Poslankyně Nina Nováková má mít na starosti seniory.

Už ve čtvrtek dokumenty posoudily a schválily stranické orgány občanských demokratů a Starostů. Dnes odpoledne tak učinila i TOP 09. Piráti budou smlouvu ratifikovat až po pondělním podpisu lídrů stran. Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková dnes ČTK sdělila, že o termínu a přesné podobě hlasování bude jasno v pondělí večer.