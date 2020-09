Kriminalizaci přestupkové recidivy vláda odmítla

"Přijetím předloženého návrhu zákona by naopak došlo k rozšíření kriminalizace méně závažných jednání, v jejímž důsledku bude možné očekávat nárůst počtu osob ve věznicích," stálo v předběžném stanovisku vlády. Legislativci kabinetu poukázali také na to, že trestní řízení je ve srovnání s přestupkovým řízením dražší, složitější a delší.

"Cílem návrhu je zlepšení ochrany společnosti před méně závažnou kriminalitou prostřednictvím trestního postihu přestupkové recidivy," zdůvodnil předlohu Jurečka. Podle něj by jako trestný čin měly být posuzovány přestupky, jichž se pachatel dopustí potřetí během dvou let a za předchozí dva byl pokutován ve správním řízení.

Jurečkova novela by se vztahovala na krádeže, zpronevěry, podvody, poškození cizí věci, výtržnictví i nepřekažení těchto trestných činů. Šéf lidovců míní, že hrozba vězení by byla dostatečně odrazující pro přestupkové recidivisty. Vládní legislativci o odstrašujícím účinku pochybují, předkladatel by měl své tvrzení podle nich podložit rozbory.

O předloze šéfa lidovců rozhodnou zákonodárci. Není ale jisté, zda Sněmovna stihne projednat novelu do konce volebního období.